Con l’auto dentro una buca: "Distrutti cerchione e gomma. Quella strada è una vergogna"

Finisce con l’auto dentro uno dei crateri della strada, spacca pneumatico e cerchione: la maledizione di via delle Saline. Sul posto gli agenti della polizia locale per rilevare un episodio che non ha provocato danni alle persone, ma che segnala un disagio ormai non più rinviabile. È soltanto l’ultima delle vittime di una delle strade più terribili sotto il profilo degli asfalti all’interno del territorio comunale anconetano. L’incidente è successo nella serata di martedì e la vittima è un anconetano residente a Gallignano. L’altra sera, come è costretto a fare spesso per motivi di lavoro, stava transitando in maniera assolutamente accorta lungo la via che collega Casine di Paterno a Castelferretti: "Conosco quel percorso molto bene, ma in alcuni punti è impossibile evitare quei crateri – racconta l’automobilista che ha subìto il danno alla sua vettura – All’improvviso sono finito con uno pneumatico dentro una buca e ho sentito un botto. Sono sceso dall’auto e non ho potuto far altro che notare la gomma distrutta e danni al cerchione. Spero che non ci siano anche conseguenze alle sospensioni. Sono molto arrabbiato perché la situazione di via Saline è ben nota all’amministrazione comunale e non si contano gli incidenti avvenuti proprio a causa di un manto stradale che col tempo è diventato impraticabile. Le segnalazioni, nell’ultimo periodo non si contano più. Proprio a causa di questo stillicidio di episodi ho deciso di chiamare la polizia locale per farli venire su e stilare un verbale per quanto accaduto. Di mezzo c’è la sicurezza stradale, non è più tollerabile tenere l’asfalto in quelle condizioni in una strada molto frequentata".

Non si tratta di una delle tante strade vicinali, dove la manutenzione per legge spetterebbe ai frontisti, ossia i residenti che su quella strada hanno le loro proprietà, ma di una normale strada comunale. Una scorciatoia molto utilizzata per chi vuole evitare il traffico delle grandi arterie muovendosi tra le frazioni e i comuni di Ancona e Falconara. In effetti via delle Saline inizia a Casine di Paterno e resta in territorio comunale anconetano quasi per tutto il suo percorso, prima di entrare in quello di Falconara: "La differenza salta subito all’occhio – aggiunge l’automobilista di Gallignano – la strada sotto la competenza di Ancona è un disastro, appena si entra in territorio falconarese le buche scompaiono e il manto è in ottimo stato".