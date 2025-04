Confartigianato in lutto, morto Giuseppe Carancini da sempre nell’associazione

Confartigianato piange la scomparsa di Giuseppe Carancini: una vita dedicata al servizio delle imprese e della comunità.

"Carancini, figura storica e punto di riferimento per il mondo associativo, per l’intero tessuto imprenditoriale locale e per le tante persone per le quali Giuseppe era un supporto e un amico".

A Chiaravalle prima, poi a Jesi, "Giuseppe ha costruito legami profondi con il territorio e con le persone, incarnando i valori più autentici della nostra organizzazione, solidarietà, vicinanza, competenza e passione", ricordano Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino. "Fino alla fine è stato un esempio straordinario di dedizione, competenza e umanità. Nel suo lungo percorso in Confartigianato, è stato costantemente vicino alle imprese e agli imprenditori, dei quali ha rappresentato le esigenze anche da un punto di vista sindacale, e alle famiglie che, negli anni, hanno trovato in lui una guida sicura e un interlocutore attento e disponibile".