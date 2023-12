"Confronto con Anas, quella strada è a rischio"

"La incontravo frequentemente quando lavorava alla libreria Fagnani. Una donna estremamente gentile, disponibile ed affabile. La ricordo anche da insegnante, la sua mancanza è una tragedia che colpisce anche il mondo della scuola cui appartengo. Sono molto addolorata". Il sindaco Stefania Signorini interviene dopo la scomparsa di Adria Pannelli, la maestra di sostegno alla Maggini di Ancona, travolta e uccisa giovedì a 59 anni da un’auto pirata lungo la Statale 16, di fronte Rocca Mare.

La donna stava per raggiungere la fermata dell’autobus per recarsi dai suoi studenti, quando è stata centrata da una Golf condotta da un 65enne che in un primo momento si è allontanato, per poi costituirsi ai carabinieri alcune ore dopo. Mentre proseguono le indagini della Polizia locale, il pm Andrea Laurino ha indagato il conducente per omicidio stradale. Il tragico investimento ha riacceso il tema della sicurezza stradale: "Mi sto confrontando con Anas, in quella strada che non è di competenza comunale, per un discorso di sicurezza che mi sta molto a cuore".