Corinaldo, cartellone per sorridere. Si inizia con "Cetra una volta"

Un cartellone di sei appuntamenti, pensato sotto il segno della commedia.

E’ la stagione del Teatro Goldoni di Corinaldo, organizzata da Comune e Amat insieme a Teatro Time – Produzione Spettacoli. Debutto il 3 novembre con ‘Cetra una volta’ di Toni Fornari e Cristiana Polegri, un sentito omaggio al Quartetto Cetra interpretato dallo stesso Fornari, Emanuela Fresi e Stefano Fresi. Il 17 novembre andrà in scena ‘La signora omicidi’, adattamento dal racconto di William Rose, rielaborato da Mario Scaletta per la regia di Guglielmo Ferro. Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini interpretano una commedia ricca di humour e divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, nella Londra degli anni ‘50.

Il 21 dicembre spazio a ‘Stupida Show!’, con Paola Minaccioni, un viaggio virtuale nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei piccoli inferni personali per dare voce alla follia e alle frustrazioni che non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare.

Il 2024 si apre con ‘Spose – Le nozze del secolo’, che il 24 gennaio porterà a Corinaldo Marianella Bargilli e Silvia Siravo, protagoniste di una magnifica storia d’amore tra due donne che a inizio Novecento sfidarono il giudizio della legge e l’opinione pubblica per difendere la propria liberta` e il diritto alla felicita`. Lo fecero l’8 giugno 1901 nella chiesa di San Jorge a La Corun~a in Spagna, sposandosi. Il 14 febbraio si torna alla commedia con ‘Plaza Suite’. La firma è una garanzia: Neil Simon.

Sul palco una coppia di nomi assai popolari: Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. Divertimento assicurato grazie a un meccanismo ricco di invenzioni comiche e battute irresistibili. La stagione chiuderà il 15 marzo con ‘Il padre della sposa’ di Caroline Francke, con Gianfranco Iannuzzo e Barbara de Rossi, per la regia di Gianluca Guidi. Giovanni è un imprenditore e padre di famiglia, la cui bella e giovane figlia sta per sposare il rampollo di una ricca famiglia. Ma l’imminente matrimonio avrà un effetto straniante sul povero padre. Sabato 14 e domenica 15 abbonamenti in vendita.

Oltre alla prosa tornano al Goldoni anche i concerti dell’Orchestra Sinfonica Rossini: ‘La traviata, smart’ (23 dicembre), ‘Capodanno 4.0’ (1 gennaio), ‘Carmen fantasy’ (24 febbraio) e ‘Moulin Rouge’ (21 aprile). Non mancheranno gli spettacoli per ragazzi e per le scuole, oltre alla stagione amatoriale curata dall’Associazione Teatro Time.