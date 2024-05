Da Ancona al Montenegro: trattative in corso con Adria Ferries

Il Montenegro e l’Italia potrebbero nuovamente essere collegati via traghetto durante questa stagione estiva. Molto vicino l’accordo tra la compagnia montenegrina Barska Plovidba e l’anconetana Adria Ferries di proprietà dell’imprenditore Alberto Rossi. Alcune agenzie parlano di accordo già raggiunto dopo diversi mesi di trattative, anche se a livello ufficiale non ci sono conferme. A differenza di quanto accaduto tempo fa, quando per l’accordo le posizioni erano rimaste distanti e alla fine non se ne fece nulla, stavolta le carte in regola ci sarebbero tutte.

L’ufficialità, in caso di positiva gestione degli ultimi dettagli contrattuali, potrebbe arrivare a strettissimo giro di posta, forse già entro la prossima settimana. Le trattative tra i due gruppi imprenditoriali adriatici sono state condotte attraverso il Governo del Montenegro e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Montenegro.

Adria Ferries sarebbe pronta a inaugurare già a luglio la linea Ancona-Bar per il trasporto di passeggeri e merci, che potrebbe avere molteplici ricadute positive sulla stagione estiva. In caso di conclusione definitiva dell’accordo Adria Ferries raddoppierebbe i suoi contatti con la costa orientale del mar Adriatico, aggiungendo il Montenegro (Crna Gora, 620mila abitanti secondo l’ultimo censimento) alle linee già di successo con il porto albanese di Durazzo. Il Montenegro è un Paese di grandi investimenti nel turismo grazie ad alcune bellezze paesaggistiche di altissimo livello, da Kotor a Budva. Un Paese che da tempo fa parte delle linee crocieristiche con le compagnie più importanti, da Msc a Virgin.

Anni fa da Ancona su Bar era stato inaugurata una linea, durata per pochi mesi, che però non ha avuto seguito. Ora ci riprova Alberto Rossi con la sua compagnia di navigazione made in Ancona.