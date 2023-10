Degrado Archi in piazza Cavour, vertice coi residenti

Gli Archi di piazza Cavour e il degrado provocato dai vandali e dai piccioni, il Comune pronto a incontrare gli amministratori di condominio per affrontare un’azione e per dirimere la questione dei costi. Oggi è previsto un incontro in Comune tra i consiglieri di maggioranza Carla Mazzanti e Teodoro Buontempo e i dirigente dei lavori pubblici e delle manutenzioni, l’ingegner Stefano Capannelli. Sul tavolo le eventuali misure da prendere per risolvere un problema molto sentito dai residenti, ma soprattutto degli operatori commerciali. Sotto i suggestivi portici di piazza Cavour, infatti, ci sono storiche attività che da tempo chiedono un intervento di messa in sicurezza contro il degrado. I grafiti su muri e colonne da una parte e poi il problema delle colonie di piccioni che stazionano proprio sotto le volte e non garantiscono ovviamente condizioni di igiene e pulizia. L’opzione in campo sotto questo profilo sarebbe l’applicazione di reti di protezione per evitare che i piccioni restino fissi lì. L’altro problema è ripulire l’area dalle scritte. Un’area che non è di proprietà comunale, ma bensì dei privati. La trattativa in corso è proprio con gli amministratori di condominio affinché si possa trovare un accordo sulle spese da sostenere.