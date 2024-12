"Diversamente", la disabilità sale sul palco questa sera al teatro Astra di Castelfidardo

Uno spettacolo che parla di disabilità in modo ‘positivo’, grazie all’arte, e in particolare alla danza. E’ ‘Diversamente’, opera firmata dall’attrice Stefania Terrè, che va in scena questa sera (ore 21) al Teatro Astra di Castelfidardo. Sul palcoscenico, oltre alla stessa Terrè, saliranno altre due artiste di primo piano nel panorama regionale: la ballerina solista Debora Barontini, membro della compagnia Vis Ballet, e la pianista Maria Vittoria Tranquilli. "Si può parlare di disabilità focalizzandosi su differenze, limiti e difficoltà – spiega Terrè, vicepresidente Uici Marche – O si può raccontarla sorridendo, e ascoltando ottima musica".