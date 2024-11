"Dobbiamo fare una partita piena di coraggio. L’assenza dei tifosi deve motivarci di più"

La sfida più importante l’Ancona la giocherà senza il proprio pubblico. E’ la prima cosa che sottolinea Massimo Gadda nel consueto pre-partita: "E’ il derby tra le due squadre che hanno più blasone e più storia del girone, che hanno gli stadi più belli, le tifoserie più importanti. Sicuramente un gran derby, che noi giocheremo senza i nostri tifosi, ed è un peccato – attacca il mister –. Togliere la gente che ne fa questione di vita è davvero brutto, si poteva fare sicuramente di meglio. Probabilmente in questo momento abbiamo un gap in favore della Samb, lo dicono la classifica, le ambizioni dei nostri avversari, come è stata costruita la squadra. E se questo gap lo vogliamo azzerare, dobbiamo andare a giocare una partita con coraggio, con forza, con personalità. Se lo facciamo ce la possiamo giocare, fermo restando che troviamo la favorita numero uno di questo girone".

Mancheranno i tifosi e per Gadda questa potrebbe essere una ragione in più per dare tutto, per provare a fare loro un regalo: "L’assenza dei nostri tifosi sarà per noi una motivazione in più. E’ una cosa negativa che dobbiamo fare diventare positiva per noi, utilizzandola come motivazione, in un derby sentitissimo. Saremo soli contro tutti, come si dice, ma va bene, proviamo a dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Se centriamo la partita a livello di prestazione ce la giochiamo".

Sulla Samb Gadda continua: "E’ una squadra con molta esperienza, di qualità davanti, soprattutto sugli attaccanti esterni, poi con uno di peso come Eusepi, qualità e quantità in mezzo, insomma una squadra costruita per vincere questo campionato. Ma credo che in questo girone non ci sia nessuno di imbattibile.

"Coraggio" è la parola che userò di più con i ragazzi in queste ultime ventiquattr’ore. Con il coraggio te la giochi. Poi il risultato è determinato anche da tante altre cose".

Sulla formazione: "Di sicuro giocano gli stessi interpreti di sabato scorso, con Rovinelli al posto di Magnanini. Poi vedremo se a 3 a 4 o a 5". Su Antonio Martiniello: "Non credo che abbiamo un giocatore in grado di risolvere da solo la gara, per un ex la sfida ha sempre un sapore particolare, se Antonio vuole fare una grande partita deve giocare per i compagni e in modo semplice, in settimana l’ho visto bene". Massimo Gadda conclude: "Una partita certamente importante, ma al di là del risultato, a livello di convinzione, di fiducia nel ritrovare lo spirito di squadra che avevamo prima del momento difficile".

g. p.