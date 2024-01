Don Bruno Burattini, un grazie da tutto il Ghettarello

Don Bruno Burattini, come ogni domenica, anche per quella da poco trascorsa ha celebrato la Santa Messa mattutina nella minuscola frazione di Ghettarello di Ancona. La sua omelia, serena, pacata ma ferma e decisa nell’indicare il cammino, ha riservato ai fedeli una piccola sorpresa che, sul momento ha destato un velo di tristezza: "Vi comunico che la mia richiesta di dimissioni è stata accolta dal vescovo – avremo comunque modo di salutarci per bene. Sapete, l’età avanza ...". Al silenzio degli astanti che sempre accompagna le parole di Don Bruno, l’altro ieri ne è calato un altro, assieme a qualche lacrima. Evitarle? Impossibile. Un parroco, un prete, un uomo sereno. Una serenità autentica con radici missionarie volte al bene indistinto di tutti. Una semplicità nei modi, nelle parole. Una ricchezza umana e spirituale che ogni domenica ha rinfrancato i parrocchiani, è sembrato quasi l’eco del Verbo: “Venite a me ...”. Don Bruno non ha precisato la data esatta delle sue dimissioni, nè alcuno ha avuto il “coraggio” di chiedere, ma è certo, gli appuntamenti residui presso la parrocchia di Ghettarello saranno vissuti con grande intensità, quale segno di stima, affetto e riconoscenza per un sacerdote tanto mite quanto fermo nell’annunciare il Vangelo di Cristo.

Luciano Giantesani