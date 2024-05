"Dovrà sposare il progetto Boscaglia"

L’amministratore delegato Roberta Nocelli ha parlato della scelta del direttore sportivo l’altra sera sulle frequenze di Radio Tua: "Mi sono consigliata e ho avuto contatti con diverse persone, mi piace parlare con le persone di cui ho fiducia, non solo all’interno della società. Nel mio comunicato, giorni fa, ho spiegato il profilo del tipo di direttore sportivo che vorremmo portare ad Ancona. Dico vorremmo perché ogni giorno ci confrontiamo con il presidente su questo argomento". Sulle caratteristiche del nuovo diesse: "Il direttore che verrà ad Ancona sarà un direttore che prima di tutto sposa il nostro progetto di calcio complessivo. Non da ultimo anzi, forse per primo, il progetto di calcio di mister Boscaglia. Boscaglia non s’è mai espresso suggerendo nomi suoi, di contatti personali, per la figura del diesse. Sicuramente ci siamo confrontati sulle persone che io ho condiviso con lui. La scelta di Boscaglia è stata azzeccata, recepita positivamente sia dai ragazzi sia dallo staff tecnico. Lo stesso presidente s’è espresso nei confronti dei mister in modo positivo. Significa che ha saputo conquistare l’ambiente, e questo ha ridato unione e equilibrio. La scelta del direttore dovrà sposare tanti di questi aspetti". La scelta finale arriverà a giorni: "Sento la responsabilità delle proposte che ho mostrato al presidente, dai risultati sportivi, a tutti livelli, dipendono la stabilità, il successo e la crescita di tutta la società. Stiamo affinando la ricerca, siamo in fase di scelta".