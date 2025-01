Droga nascosta in un contatore

Beccato con la droga nascosta nelle vicinanze di un plesso scolastico, la Polizia denuncia un giovane jesino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Mercoledì pomeriggio, dietro segnalazione di terze persone, gli agenti delle Volanti hanno avuto notizia di un ragazzo che s’aggirava con fare sospetto all’esterno di una scuola dell’infanzia e di un asilo nido. Dopo alcuni giri di perlustrazione, i poliziotti hanno focalizzato la loro attenzione sul vano del contatore dell’acqua e, aprendo lo sportello, hanno scoperto un involucro di carta contenente hashish (sostanza poi accertata tramite narcotest), ritagli di plastica e un bilancino di precisione. Rimosso lo stupefacente, gli uomini della Polizia di Stato, coordinati dal vicequestore Paolo Arena e di Polizia giudiziaria in abiti civili si sono appostati. Due ore d’attesa, prima della comparsa di un soggetto che si è diretto proprio verso quel contatore. Fermato, è stato portato in Commissariato per la perquisizione. La droga è risultata pesare 10,02 grammi ed è stata sequestrata. Il giovane, con un precedente per un furto, è stato deferito in stato di libertà e proposto per il Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur).