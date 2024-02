E in Consiglio l’Atim ancora nel mirino: "Soltanto scandali, va subito chiusa"

Ancora l’Atim, Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, al centro del dibattito in Consiglio regionale con la discussione di un’interrogazione del Gruppo Pd, prima firmataria Bora, in merito alle funzioni del direttore Marco Bruschini, al programma annuale 2024 e al bilancio triennale 2024-2026. I Dem hanno ribadito la richiesta di chiudere l’Agenzia come previsto da una proposta di legge presentata dal consigliere dem Fabrizio Cesetti. "Il Piano Atim si commenta da solo – ha detto Manula Bora – un Piano da soli 8 milioni di euro, approvato in cinque giorni grazie alla minoranza che si è accorta che Atim non aveva ancora approvato il Piano operativo e significa che non aveva neanche le risorse per attuarlo". "Grave è che ancora una volta il nostro assessore al Turismo, cioè il presidente Acquaroli – ha aggiunto – non è stato capace di supervisionare, controllare l’attività di un’agenzia che lui ha tanto voluto, strategica, che da due anni opera con una dotazione quasi ridicola di personale e ci chiediamo a cosa serva, quali siano gli obiettivi strategici". "Ad oggi – ha detto ancora Bora – Atim è stato solo in grado di collezionare grandi figuracce, scandali politico-amministrativi. Per i dem, ha aggiunto, "non c’è alternativa, il personale in forza alla giunta è certamente più capace di svolgere le stesse mansioni, certamente senza fare errori come quelli che ha fatto Bruschini".