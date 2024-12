E ora spunta un nuovo consulente. Sandro Giorgetti per il turismo

Un super consulente per il rilancio del turismo del capoluogo. L’amministrazione comunale di centrodestra ha deciso di puntare forte sulle figure dei consulenti esterni e dopo le esperienze del passato ha scelto la "Sangiò" di Sandro Giorgetti. A differenza di quanto avvenuto, ad esempio, per Claudio Picciafuoco al Decoro, contratto di un anno a meno di 20mila euro (scadenza questo mese e per ora nessun rinnovo), per la "Sangiò" sindaco e giunta hanno scelto addirittura un contratto di quattro anni a 120mila euro complessivi. In realtà la durata del contratto sarà di tre anni e mezzo ormai, considerata la scadenza del mandato di Silvetti nella tarda primavera del 2028, a meno che l’accordo non preveda un’appendice semestrale. Ciò che conta è la strategia scelta e adottata dall’esecutivo di centrodestra che nei primi 18 mesi di sindacatura in effetti non ha mostrato troppe attenzioni all’ambito turistico sotto il profilo delle risorse. Messo tra le priorità nelle linee di mandato, il turismo è presto uscito dai radar di Palazzo del Popolo che adesso cerca di recuperare il tempo perso affidandosi a un esperto di social media manager.

Ecco di cosa si occupa la "Sangiò", già coinvolta dopo il Covid dalla passata amministrazione nel progetto di Ancona Capitale della Cultura 2022 proprio per occuparsi dell’aspetto turistico e attrattivo.

Cambia il colore del governo della città, ma la sostanza resta la stessa. Per una strategia turistica serve tempo, da qui il contratto lungo, ma anche un investimento di 120mila euro – nonostante dovrebbero essere fondi della Camera di Commercio – che in un periodo di vacche magrissime rappresenta comunque un investimento cospicuo. La scelta di puntare sulla società con sede in viale della Vittoria per il servizio di ‘Promozione e valorizzazione turistica della città di Ancona’ si è finalizzata a fine novembre. A breve l’avvio della strategia.