"E... state con noi", campagna di sicurezza

Questa sera dalle 19 all’1, davanti alla Rotonda di Senigallia, la Polizia Stradale di Ancona e del Distaccamento di Senigallia saranno presenti con il Pullman azzurro della Polizia di Stato e la Lamborghini per la campagna “E… state con noi”.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione attraverso la quale la Polizia Stradale parla ai giovani in materia di guida sicura e rispetto delle regole del Codice della strada, attraverso uno stand divulgativo ma soprattutto con l’aula didattica itinerante del Pullman azzurro. Sarà presente anche la Lamborghini "Huracan", la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue.

La campagna è partita il 30 giugno e proseguirà fino al 3 settembre e sta interessando i maggiori centri estivi e balneari della costa italiana per raggiungere il maggior numero di utenti, residenti e turisti.

L’obiettivo è quello di ricordare le regole di prudenza alla guida, mai rammentate a sufficienza. Tra queste le principali sono quelle di non distrarsi alla guida, non usare il cellulare, non mettersi in viaggio se si è stanchi o assonnati.