E’ ufficiale: le bancarelle tornano in corso Mazzini

Bancarelle del centro, via libera all’accordo tra amministrazione comunale e ambulanti. Così come anticipato dal Carlino ieri, a seguito di incontri e costanti dialoghi con gli operatori, gli stessi saranno spostati in parte nelle postazioni originarie nel tratto di corso Mazzini (compreso tra l’ingresso di piazza delle Erbe e piazza Roma) e in parte in aree disponibili prossime al mercato, attraverso l’individuazione di postazioni aggiuntive in piazza Roma, alcune delle quali a ridosso di corso Garibaldi ed altre nei pressi della fontana dei cavalli: "Dopo una serie di interlocuzioni intercorse in questi mesi per risolvere la questione logistica connessa al mercato in centro e, al contempo, garantire una sistemazione idonea agli ambulanti spostati da corso Mazzini – spiega l’assessore alle Attività economiche e mercati, Angelo Eliantonio – la sintesi è andare incontro anche alle necessità delle attività in sede fissa di corso Garibaldi". Gli operatori mercatali collocati lungo il Corso dovranno cessare la loro attività alle 13 per sgomberare entro le 13,30. La procedura di selezione dei nuovi posteggi terminerà sabato 23 novembre, data di scadenza dell’ultima ordinanza di proroga della collocazione lungo il Corso. Lo spostamento da corso Garibaldi non potrà essere realizzato prima del 13 gennaio perché il piano attualmente concordato risulterebbe incompatibile con gli allestimenti natalizi: in particolar modo l’albero di Natale sarà posizionato, come l’anno scorso, al centro di piazza Roma.