Eccellenza Osimana, Fabriano e Portuali a caccia di conferme

Si ricomincia anche in Eccellenza. Domani inizierà il girone di ritorno ed è la prima uscita ufficiale anche del nuovo anno. E, come nell’ultima giornata di andata, tutte e tre le formazioni anconetane giocheranno in casa. L’Osimana, in piena zona playoff, quarta a braccetto con il Tolentino, ma con un cammino da migliorare in trasferta (cinque sconfitte su sette uscite) cercherà di prendersi la rivincita dopo la sconfitta di misura patita all’andata a Matelica. Ma i biancorossi di scena al Diana hanno una veste diversa rispetto alla squadra incontrata a settembre in campionato e poi in Coppa Italia. In panchina, con mister Ionni che ha preso il posto di Santoni, e in campo. Nel mercato invernale sono arrivati il difensore Ivan Ziroli e i centrocampisti Kalagna Gomis ed Edoardo Mengani mentre hanno salutato Mistura, Wahi, Stroppa e Veneroso. Novità anche nel Fabriano Cerreto. In panchina non c’è più Caporali, al suo posto ecco Gastone Mariotti che esordirà domani in casa contro l’Urbino. L’attaccante Peluso è stato ceduto al Tolentino.

I Portuali, dopo un 2024 indimenticabile con la storica promozione in Eccellenza e chiuso con tre punti conquistati di misura contro l’Urbania grazie alla realizzazione di Gioacchini, ricominciano da quel Giuliani che è il valore aggiunto per i dorici. Nello stadio di Torrette salirà una Sangiustese sconfitta prima della pausa dal Montefano. Una partita della prima giornata di ritorno si è già giocata con il Montecchio che ha superato, come da pronostico, l’Alma Fano portandosi a solo due punti dalla Maceratese campione d’inverno e che domani ospiterà un’Urbania fresca vincitrice della Coppa Italia regionale. Una corazzata la capolista allenata da Possanzini che viaggia con un bottino di 10 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta, 26 gol realizzati e 10 subiti. Il programma.

Eccellenza, 16esima giornata. Domani (ore 14:30): Chiesanuova-Atletico Mariner, Fabriano Cerreto-Urbino, Monturano Campiglione-Montegranaro, Osimana-Matelica, Maceratese-Urbania (ore 15), Montefano-Tolentino (ore 15), Portuali Ancona-Sangiustese (ore 15). Già giocata: K-Sport Montecchio-Alma Juventus Fano 2-0.

Classifica: Maceratese 34; K-Sport Montecchio Gallo 32; Chiesanuova 29; Tolentino e Osimana 26; Urbania 25; Urbino 24; Montegranaro 22; Sangiustese 21; Montefano 20; Matelica 18; Monturano Campiglione 16; Fabriano Cerreto 15; Portuali Ancona 14; Atletico Mariner 9; Alma Juventus Fano 3.

Prossimo turno (12/01/25): Alma Juventus Fano-Maceratese, Atletico Mariner-Portuali Ancona, Urbino-Montefano, Matelica-Fabriano Cerreto, Montegranaro-Chiesanuova, Sangiustese-Osimana, Tolentino-K-Sport Montecchio, Urbania-Monturano Campiglione.