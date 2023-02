Ecco cosa prevede lo "schema Ponzi"

L’ex operatrice finanziaria avrebbe usato lo schema di Ponzi per operare, un modello economico di vendita dallo stampo ingannevole. Il soggetto che propone l’investimento farebbe credere di poter avere guadagni ingenti a breve termine senza rischi. Questo a condizione che l’investitore recluti a sua volta altri investitori. Si crea così un classico schema piramidale assimilabile alla truffa. La tecnica prende il nome da Charles Ponzi, un immigrato italiano negli Stati Uniti. In estrema sintesi, il metodo "puro", che può cambiare comunque secondo alcune varianti, prevede che una persona promette guadagni fuori dagli standard, ad esempio il 10 per cento al mese. Per fingere che l’investimento stia avendo successo, dopo un mese dà a ogni cliente il 10 per cento della quota versata, spacciandolo per il profitto promesso. In realtà non avrebbe fatto altro che sottrarre quel denaro al capitale iniziale.