Ecco il tributo a Bob Dylan. Racconto sul cantautore

Un tributo con brindisi a Bob Dylan. E’ l’evento in programma domani (ore 21) in piazza del Cavalluccio a Numana, di fronte all’Antiquarium Statale. E’ proprio il museo ad offrire la serata a ‘residenti’ e turisti, in occasione della ‘Festa Europea della Musica. L’appuntamento, tra parole e musica, avrà come protagonisti i curatori e alcuni degli autori del libro "Dylaniati. Testimonianze di una passione", i quali presenteranno al pubblico la figura e la musica di Bob Dylan. Riflessioni, suggestioni, analisi o semplici ricordi legati al grande cantautore statunitense e premio Nobel per la letteratura saranno il filo conduttore narrativo affidato a Emanuele Mochi (foto), Massimo Papini e Sergio Sparapani. Non mancheranno gli interventi musicali, affidati a Gianni Marasca, Carlo Marchetti, Alessandro Pellegrini e allo stesso Emanuele Mochi. Indiscusso protagonista della scena musicale contemporanea, capace di influenzare e condizionare con i suoi capolavori intere generazioni di musicisti e cantautori, Bob Dylan ha inciso nella società contemporanea anche attraversi i suoi testi, che gli sono valsi il più ambito tra i riconoscimenti letterari divenendo un classico. Ed è in tal senso che si possono cogliere le analogie tra la sua produzione letteraria e musicale e la musica dell’antichità, quando i lirici greci accompagnavano la sonorità delle parole al suono della lira, attraverso un percorso all’Antiquarium a cura di Nicoletta Frapiccini. Come in un simposio antico, animato dalla lira e dal vino, la conclusione della serata sarà affidata a una degustazione di vini Umani Ronchi (Cantina dell’Anno 2024 per Gambero Rosso), a cura di Andrés Ariza, responsabile aziendale dell’accoglienza e dell’enoturismo, per un brindisi all’estate. L’evento e la degustazione sono Inclusi nel prezzo del biglietto.