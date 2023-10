Ecco la nuova app per la piazza digitale

Ecco la nuova app per una piazza Federico II multimediale.Sarà Jesi ad ospitare lunedì prossimo la seconda tappa del #DigitalEducationOnTour, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Marche Cultura insieme a Politecnica delle Marche e Icom Marche alla scoperta dei progetti digitali realizzati nei musei marchigiani. Sotto il titolo "Quattro passi digitali a Jesi tra sito, gestionale, allestimenti digitali e un’app di piazza", dalle 9 alle 14 si potranno conoscere le esperienze sviluppate nella nostra città e considerate esempi virtuosi di applicazione del digitale alle realtà museali. Tra Musei Civici di Palazzo Pianetti, Museo Federico II e Centro di interpretazione del paesaggio, vi sarà l’occasione di conoscere Jesi e dintorni attraverso esperienze multimediali ed immersive. All’interno di tale giornata, alle 12, sarà presentata ufficialmente anche la nuova app di Piazza Federico II. Il tutto si concluderà con una degustazione al’Ime - Istituto Marchigiano di Enogastronomia. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al link presente nel sito di Fondazione Marche Cultura. La tappa di Jesi è una delle sette che toccheranno tutte le province marchigiane proprio per conoscere i progetti in essere e come il digitale viene impiegato nell’ambito dei beni culturali, vivendo in prima persona esperienze digitali e innovative all’interno dei musei selezionati.