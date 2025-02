"Ennesima aggressione al personale sanitario e alle forze dell’ordine"

"Vicinanza al personale sanitario ed ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri" è stata espressa dal Segretario Generale del Siulp Ancona, Alessandro Bufarini per l’aggressione subita al Pronto Soccorso dell’ospedale Regionale di Torrette di Ancona ad opera di un ragazzo, poi arrestato per lesioni e resistenza, nella nottata del 18 febbraio scorso. Si tratta per il sindacato di polizia dell’ "ennesimo episodio di aggressione allo Stato che evidenzia il difficile contesto in cui, sempre più spesso, si trovano ad operare le Forze di Polizia o chi svolge un servizio di pubblica necessità o di pubblica utilità come i medici, i sanitari, i professori, i tassisti, e gli autisti dei mezzi pubblici o tutti coloro che sono addetti ai controlli come, ad esempio, i capitreno".

I recenti fatti di "San Benedetto e Macerata e da ultimo quello della scorsa notte ad Ancona accaduti nelle Marche - sottolinea il sindacalista -, che si sommano a quelli a livello nazionale, testimoniano che oramai anche il nostro territorio è interessato da tali criticità e che servono più risorse su "strada". Bufarini ricorda inoltre le 17 aggressioni subite dal personale deputato al controllo del territorio della questura di Ancona che pur non avendo avuto una rilevanza mediatica, nel 2024, hanno inciso negativamente, per un totale di circa 180 giorni di prognosi, sulla salute dei colleghi, sui cittadini privandoli della professionalità di tali operatori, e sull’Amministrazione che si è vista depauperare di importanti risorse per garantire la sicurezza, la prevenzione ed il controllo del territorio".