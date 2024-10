Ennesimo schianto in via Conca. Coinvolta anche l’automedica

L’ennesimo schianto in via Conca, ieri intorno alle 10, non ha "risparmiato" neppure l’automedica della Croce Gialla di Falconara. L’incidente si è verificato nella trafficatissima strada che taglia in due il quartiere di Torrette, a non troppa distanza dall’ospedale regionale, ed ha visto coinvolti tre mezzi, tra i quali quello della pubblica assistenza oltre a due vetture. Non sono noti i motivi del tamponamento, per il quale si sta cercando di fare luce indagandone le cause. Di sicuro sono arrivate al pronto soccorso del vicino presidio due persone, una di 58 e l’altra di 78 anni, le cui condizioni non sono parse particolarmente gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla di Ancona e la Polizia locale per condurre i primi rilievi e, soprattutto, gestire la viabilità. Missione assai ardua, in via Conca.