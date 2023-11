Ex casette dei pescatori: via al restyling

Partiti i lavori per il restyling di via Dogana Vecchia, le ex casette dei pescatori pronte a trasformarsi in un nuovo complesso residenziale. Un’area che sarà presto riqualificata, a dimostrarlo sono anche le luminarie che per la prima volta sono state allestite in piazzale Rosi. Abitazioni uniche che si affacciano sulla darsena Bixio, di fronte alla passeggiata pedonale che collega il molo di levante a quello di ponente e al centro storico.

Quella delle ex casette dei pescatori, dove in questi giorni si sta allestendo il cantiere, è un’area che per anni ha versato in uno stato di degrado e le stesse sono state in passato luogo di bivacco per senza tetto fino a quando gli ingressi sono stati murati. Per anni, lo spazio adiacente all’area ex Italcementi è stato anche un luogo abitualmente frequentato da pusher e spacciatori, ma ora, sulle sue ceneri sta per sorgere un complesso residenziale moderno. Quella a due passi dal porto non è l’unico spazio pronto a subire una riqualificazione, c’è anche l’ex Villa Torlonia, demolita ormai da più di dieci giorni fa dove a breve partiranno i lavori per la costruzione di un complesso residenziale.

Gli appartamenti sono già disponibili su carta, ma nel progetto, oltre al condominio, è prevista un’abitazione singola. I prezzi si aggirano attorno ai 5mila euro al metro quadro. Non solo complessi residenziali, a breve al posto dell’ex Iat potrebbe sorgere un parcheggio multipiano: un progetto di cui si parla da tempo e che risolverebbe, in parte, il problema legato alla mancanza di parcheggi in prossimità del lungomare Marconi e della stazione ferroviaria. Parcheggi che scarseggiano soprattutto nei mesi estivi. Il Comune è vicino all’acquisto dell’ex Palazzetto del Turismo dalla Regione Marche.

La struttura, chiusa e abbandonata da anni, è finita più volte al centro delle polemiche a causa dei bivacchi sotto il portico, anche durante la stagione estiva. Buone notizie per gli amanti degli amici a quattro zampe perché a gennaio dovrebbero partire i lavori per la realizzazione di un nuovo canile. Il progetto sarà effettuato a step e prevede lo spostamento in un’area più decentrata che andrà ad ospitare gli amici a quattro zampe. Il canile era finito sott’acqua durante l’alluvione aumentando il problema ai volontari che spesso si trovano già in difficoltà a causa delle numerose presenze di animali.