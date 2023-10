Fabiano, 20enne procede con andatura incerta e insulta i carabinieri: quattro denunce

Fabriano (Ancona), 9 ottobre 2023- Procede con andatura incerta in auto ma prima si rifiuta di sottoporsi a qualsiasi tipo di test poi minaccia i carabinieri che lo stavano controllando al posto di blocco. Il giovane conducente si è beccato quattro denunce e si è visto ritirare la patente. È accaduto nel finesettimana in un posto di blocco effettuato in prossimità del parco Regina Margherita di Fabriano. Il mezzo condotto dal giovane aveva un’andatura incerta. A bordo un ventenne dell'est Europa residente a Fabriano. L'uomo non si è voluto sottoporre né all'alcoltest, né alle analisi in ospedale. All'atto del controllo del documento si è avvicinato ai militari con fare minaccioso, proferendo frasi ingiuriose. Per questo motivo la patente è stata ritirata e il mezzo sequestrato. Quattro le denunce che si è beccato: minaccia e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio, e per essersi rifiutato di sottoporsi sia all'accertamento per la guida in stato di ebbrezza che a quello per accertare la guida sotto l'effetto di stupefacenti. Alata anche la multa che dovrà pagare. Nel corso del potenziamento dei controlli previsti sabato sera e notte, i carabinieri della stazione di Genga hanno poi controllato un'auto ferma a bordo strada in una frazione non lontana da Genga: nel corso della perquisizione è stato trovato meno di un grammo di hashish e il conducente è stato segnalato come assuntore. Per lui patente ritirata per 30 giorni e auto affidata al proprietario.