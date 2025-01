"Facciamoci contagiare dal nostro comitato"

"Vivo a Sappanico da quando i miei figli sono piccoli - dice Angela Trucchia - e abbiamo sempre gradito e partecipato con piacere alle iniziative che venivano proposte per rallegrare la frazione. Penso a quella dell’arrivo di Babbo Natale, della Befana. È ammirevole l’impegno dei soci dell’associazione Anti Degrado i quali cercano sempre più di migliorare il nostro borgo. Sarebbe bello se si potesse trasmettere questa loro voglia di fare, di cambiamento in positivo, a tutti i compaesani così da dare la possibilità di vivere il paese al meglio, iniziando con il migliorare ciò che ci circonda, con possibilità di ritrovo anche nelle giornate fredde invernali, dove poter far feste, attività ludicocreative e poi perché non sfruttare l’esperienza culinaria delle signore per un corso di cucina?".