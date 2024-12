Falconatale 2024: inaugurazione con albero e luminarie a Falconara

Festa per l’inaugurazione del Falconatale 2024, in un centro preso d’assalto. Il momento più atteso è cominciato intorno alle 17, con l’accensione dell’albero all’ombra del Pergoli e delle luminarie allestite in città.

Dal palco il sindaco Stefania Signorini ha parlato di un cartellone natalizio "condiviso con associazioni, realtà economiche, commercianti e soprattutto rivolto ai bambini, che in via Bixio troveranno laboratori, giochi e Babbo Natale in persona con i suoi elfi. Abbiamo rivolto una coccola particolare a Castelferretti, colpita dall’alluvione, con appuntamenti il 14 e 15, il 20, 21 e 22 dicembre e il 6 gennaio. Lancio un appello alla comunità, affinché tutti contribuiscano a creare l’atmosfera magica".

Dopo l’intervento è iniziato lo show di sway pole flowers, una performance con magie di colori, effetti scenografici e neve. Al centro della piazza sono stati allestiti due grandissimi ‘fiori d’inverno’ e tra i petali hanno danzato acrobati di fama internazionale. A condurre il pomeriggio il giornalista Maurizio Socci.

Il main event era stato anticipato dalla golosa carrellata dei dolci tipici in una via Bixio trasformata – sin dal mattino – nella via delle ‘Delizie dei maestri pasticcieri’, dove assaggiare e acquistare panettoni, torroni, pandori e tante specialità delle pasticcerie di Falconara, Ancona, Jesi e Senigallia. Alle 16 ha inaugurato anche il Villaggio di Babbo Natale, all’interno della sala ex Mercato coperto di via Bixio con tanti giochi, laboratori e animazioni per i più piccoli. Nel locale accanto al villaggio è stata aperta la casa di Santa Claus, dove i bambini hanno consegnato le loro letterine.

In centro anche il vicesindaco Valentina Barchiesi, la presidente del Consiglio comunale Vincenza De Luca, gli assessori Ilenia Orologio, Elisa Penna, Romolo Cipolletti e Marco Giacanella. "Uno spettacolo riuscitissimo, unico nella zona – ha commentato proprio il titolare di Cultura e Turismo –, che ha avuto la capacità di emozionare una piazza gremita e magicamente illuminata. Presa d’assalto anche via Bixio, sia dai bambini che si sono divertiti nel villaggio e nella casa di Babbo Natale, sia dagli adulti che hanno apprezzato le ‘Delizie dei maestri pasticcieri’".

A contribuire alla riuscita dell’evento anche i volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Oggi si replica all’insegna della musica in piazza, mentre alle 18 la chiesa di Sant’Andrea a Castelferretti accoglierà il concerto d’organo. Lunedì il falò della Venuta al parco Kennedy.