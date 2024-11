Fermignanese: colpaccio. Allo scadere con autogol

vigor castelfidardo

1

fermignanese

2

VIGOR : Lombardi, Magi (37’ pt Garofolo, 49’ st Barigelli), Perna, Nasif David, Valler, Ascani (35’ st Pasqualini), Ballarini, Corneli, Stampella (29’ st Bandanera), Terrè, Kurti (26’ pt Luque). Panchina: Boninfante, De Maio, Borbotti, Calligari. All. Malavenda.

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Labate, Giovannelli Fraternali, Mariotti, Fraternali, Cantucci (22’ st Garota), Bozzi, Izzo (40’ st Ragni), Patrignani, Saidykhan. Panchina: Fini, Leknikaj, Khaiti, Patarchi, Surano, Lucciarini, Agostini. All. Pazzaglia.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Reti: 18’ pt Izzo, 42’ pt Stampella, 48’ st Valler (aut.). Note: espulso Ballarini al 27’ st per doppia ammonizione.

Vigor beffata. Passa la Fermignanese al Gabbanelli grazie a un’autorete di Valler in pieno recupero. La capolista prende altri tre punti alla fine di una partita che la vede grande protagonista nella prima mezz’ora. Un gol (di Izzo pronto a deviare di piatto sul secondo palo un traversone di Cantucci dalla sinistra), una traversa di Cantucci e una doppia parata di Lombardi su conclusioni di Cantucci e Patrignani il biglietto da visita della prima della classe. Poi, nella parte restante del primo tempo, esce fuori la Vigor che riesce a pareggiare al 42’ con un colpo di testa di Stampella. Nella ripresa un’occasione per parte. Per i locali Luque pennella dalla sinistra per Perna che per non riesce a colpire bene di testa. Dall’altra parte Fraternali non riesce a ribattere a rete una respinta di Lombardi. La Vigor rimane in dieci per l’espulsione di Ballarini per doppia ammonizione, ma riesce comunque a tenere testa alla capolista fino al 48’ quando, su una respinta di Lombardi, la palla incoccia su Valler che infila il proprio portiere per l’1-2 finale.