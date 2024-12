Festa e brindisi in piazza Garibaldi. Viabilità modificata e divieto di botti

La spiaggia di velluto saluta il 2024 con una festa in piazza Garibaldi. Appuntamento stasera dalle 23 in attesa del countdown che darà il via al brindisi e alla festa. Sul palco si alterneranno Pierpaolo Foti, violinista noto per la fusione di sonorità classiche e rock, porterà una performance dal forte impatto emotivo.

La Jam Session Crew, invece, coinvolgerà il pubblico con coreografie e improvvisazioni che hanno reso questo collettivo uno dei più apprezzati in ambito musicale. A seguire, l’energia dei DJ sarà il cuore pulsante della serata. DJ Alexander Jr proporrà un mix di house ed elettronica, perfetto per chi ama ritmi moderni e trascinanti. Gkey, artista emergente della scena EDM, saprà accendere la piazza con sonorità fresche e dinamiche, mentre Mad e Gelida chiuderanno la serata con set che spazieranno tra techno, deep house e ritmi urbani, per un finale che promette di non deludere gli appassionati del genere. L’ingresso è gratuito.

Tanti anche i cenoni organizzati nel locali del centro storico e a ridosso del lungomare, per la gran parte sold out, dove, come da programma, la cena sarà terminata prima della mezzanotte in modo da consentire agli ospiti di non perdersi la festa sotto il cielo stellato di piazza Garibaldi, pronta a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto.

Diverse le modifiche al traffico: dalle 21 alle 3 divieto di sosta nelle vie circostanti il quadrialatero della piazza, mentre dalle 23 alle 3 è stato istituito il divieto di transito, velocipedi inclusi, nel quadrilatero della piazza, ma anche in via Portici Ercolani e da via Arsilli a piazza Garibaldi/via Maierini. Divieto di transito anche da via Gherardi a via Pisacane e da via Armellini a via Pisacane. Il Regolamento di Polizia Urbana vieta anche l’utilizzo di petardi.

E oggi a Corinaldo per l’addio al 2024 appuntamento nella bellissimia Piazza Il Terreno, nella parte alta del Borgo, dove la Pro Loco Corinaldo organizza il Capodanno in Piazza. Dalle 22,30 prenderà il via una serata piena di varietà, musica, divertimento e con un Dj Set. La serata sarà condotta da Antonella Ciocca con Marco Capretti. Un’occasione per augurarsi buon anno in allegria e con uno scenario di grande suggestione. L’ingresso è gratuito.