Fiamme in un’abitazione. Arrivano i pompieri: la casa è inagibile

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a Serra San Quirico l’altra notte. Una casa stava andando a fuoco in via Clementina. Sul posto a sirene spiegate i pompieri del distaccamento di Jesi che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona coinvolta. Fortunatamente in casa non c’era nessuno. Le fiamme erano visibili da lontano. Visti i danni riportati al tetto, gravemente lesionato rispetto alle altre parti della casa, l’abitazione al momento non è fruibile. Le cause del rogo, ancora al vaglio, sarebbero riconducibili a un corto circuito di un elettrodomestico surriscaldato.