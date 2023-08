Finisce con l’auto contro un palo: giovane ferito

Finisce contro il palo del semaforo in via Flaminia. Lo schianto nella notte tra sabato e domenica in direzione Ancona.

L’uomo ha perso il controllo dell’auto mentre tornava a casa e, dopo aver sbattuto contro il palo, è finito sull’altro lato della carreggiata finendo sul marciapiede. Per fortuna, alle tre di notte non c’era nessuno e le consefguenze non sono state peggiori.

Il giovane è uscito da solo dalla macchina semidistrutta e poco dopo è stato soccorso dai mezzi del 118 che lo hanno trasferito per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, dove sono stati richiesti anche i test etilometrici e tossicologici. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per regolamentare la viabilità mentre la strada veniva pulita dai detriti lasciati dopo lo schianto.

Ora si lavora per rirpistinare l’impianto semaforico andato distrutto.

Ieri, invece, su viale della Vittoria altro incidente all’ora di pranzo: sul posto l’ambulanza della Croce gialla e la polizia locale: a finire in ospedale una donna di 66 anni.