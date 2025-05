Finisce con l’auto sulle mura storiche

Il soccorso è stato spettacolare. Per miracolo il conducente dell’auto non ha riportato lesioni. La sua auto è finita fuoristrada andando a impattare con le mura storiche di Collamato a Fabriano. E’ rimasta pericolosamente in bilico, in verticale, con la parte anteriore all’insù, ruote al vento. I soccorsi sono stati chiamati subito e la zona è stata accerchiata dagli operatori che si sono messi subito al lavoro. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale che ha operato per ore per rimettere in posizione il veicolo. Hanno usato la gru per riposizionarlo in strada. E’ stato un intervento delicato. La strada è stata parzialmente chiusa per tutta la durata. Parte delle mura è stata distrutta dall’impatto. C’era anche la macchina della Municipale per i rilievi, per risalire alle cause della perdita di controllo del mezzo e per dirigere le operazioni di messa in sicurezza. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Adesso spetta al Comune l’intervento di ripristino. Paura e incredulità per quella che poteva tramutarsi in tragedia. Nessuno strascico invece, se non per il grave danno al patrimonio storico cittadino. Diverse poi le chiamate ai pompieri per il maltempo che si è abbattuto su tutta la provincia.