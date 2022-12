"Fiumi a rischio, la Regione dia risposte adeguate"

"Come avevamo già annunciato, il bilancio di previsione 2022-2025 approvato dal consiglio regionale non dà alcuna risposta alla prioritaria necessità di mettere in sicurezza e mitigare il rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Misa e Nevola dopo la devastante alluvione dello scorso settembre". Ad affermarlo è il capogruppo Pd in consiglio regionale Maurizio Mangialardi. "Il generico impegno assunto dall’Assemblea a seguito delle richieste avanzate ai consiglieri regionali dal Comitato 15 Settembre non può essere considerato soddisfacente, visto che non colma né con progetti specifici né con risorse apposite il vuoto lasciato in bilancio dalla giunta Acquaroli. Abbiamo deciso di depositare una mozione che impegni in maniera più vincolante il governo ad adoperarsi".