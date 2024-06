Folla commossa per Daniele Maccaroni

Una folla commossa e addolorata, ieri in una gremita chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Castelferretti, ha salutato per l’ultima volta Daniele Maccaroni, storico meccanico di Case Unrra, scomparso lunedì all’età di 64 anni. Un gran lavoratore, onesto, affidabile e stimato per la sua professionalità. Soprattutto, però, un uomo buono e generoso, che ha impiantato i semi dell’amore e del rispetto nella comunità, grazie al suo impegno nel volontariato, nella banda della frazione e nello sport. Un cuore aperto agli altri, un sorriso stampato sul volto al netto delle avversità della vita. A piangerlo, la moglie Anna Rita, i figli Diego e Arianna, gli adorati nipoti Ludovica e Leonardo, i fratelli, i parenti e tanti amici che non sono voluti mancare al funerale. Toccanti le parole della figlia, Arianna, che affidando un pensiero ai social ha scritto "sarai sempre la nostra guida, anche se non sarai più qui a tenerci la mano. Ti amiamo tanto, ciao papà". E ancora, dopo i tanti messaggi di affetto ricevuti dai familiari nel ricordo di Daniele: "So che stai vedendo tutto l’amore che hai seminato tornarti indietro".