Furto con spaccata in tabaccheria. Maxi bottino e danni incalcolabili: "Tutto distrutto, ma io non mollo"

"Non mi era mai accaduto in 35 anni che gestisco questa attività. Al momento i danni sono incalcolabili". Il morale è sotto i tacchi, ma la voglia di non gettare la spugna c’è tutta in Roberto Cardinali, storico speaker dell’Ancona. Un collega, come tutti, già di per sé prostrato dal periodo burrascoso che sta attraversando da alcune settimane il calcio dorico. Ma è soprattutto incupito per un furto senza precedenti, messo a segno nella notte tra venerdì e sabato, all’interno della sua tabaccheria Manhattan, punto di riferimento commerciale di piazza Salvo D’Acquisto. L’attività è stata violata da almeno un paio di malviventi che, non solo hanno rubato almeno 15mila euro di sigarette più le rimanenze di cassa, ma hanno utilizzato anche un estintore per non lasciare impronte, distruggendo la gran parte del materiale da cartoleria e cancelleria.

Appunto, ad oggi, effettuare una ricognizione è complesso. Motivi per i quali ad aver agito potrebbe essere stata una banda assai specializzata. Roberto racconta al Carlino: "Erano le 5.15 circa (di ieri mattina, ndr). Mi ha chiamato al cellulare il proprietario del bar vicino alla mia attività e mi ha avvertito che c’era la vetrata d’ingresso infranta. Ho capito subito di aver subito una rapina e ho così avvertito la polizia, arrivata in pochissimi istanti". Dei ladri, però, neanche l’ombra. In compenso i segni sgraditi del loro passaggio erano evidenti: "Non siamo riusciti ad aprire la porta perché, dal retrobottega, sono riusciti a trasportare una cassaforte che pesa 200 chilogrammi. Dentro ci sono valori bollati e scontrini del Lotto, roba di poco conto. Non riuscendo a scardinarla, quindi, l’hanno utilizzata per bloccare l’entrata. A quel punto dal magazzino hanno recuperato tutte le stecche di sigarette disposte su uno scaffale, per un valore indicativo di 15mila euro. Poi hanno rubato circa un migliaio di euro dalla cassa, le rimanenze del giorno precedente. Non hanno invece toccato i gratta&vinci in quanto sono facilmente rintracciabili". Prima di andarsene, infine, hanno svuotato la schiuma dell’estintore a terra e ovunque gli è stato possibile. Il risultato: "Un disastro – prosegue Roberto Cardinali –. Non so quanta carta, quaderni e oggettistica per la scuola dovrò buttare via. Tra l’altro sistemare l’attività non è facile e sono stato impegnato tutto il giorno per provare a ripartire". Anche grazie all’aiuto di chi, da subito, si è reso disponibile: "Un fabbro per aprire la porta, un’impresa di pulizia per rimuovere la polvere dell’estintore e così via. Sarà dura, ma non mollo certo".

Le indagini sono portate avanti dalla polizia. Presente ieri mattina anche la Scientifica. Resta da capire se le telecamere interne e quella della piazza possano aver raccolto elementi utili ad individuare i criminali. Se fossimo al Del Conero, finite le presentazioni di rito delle squadre, Cardinali griderebbe "Amici sportivi, buon divertimento e forza Ancona". Stavolta un messaggio lo abbiamo noi, per lui: "Forza Roberto".