G7 Salute, una corsa contro il tempo

L’autunno caldo dei lavori pubblici nel capoluogo in vista del G7 Salute. Una città rivoltata come un calzino in vista dell’appuntamento internazionale: prima Extra G7, dal 3 ottobre, con una serie di incontri e dibattiti, poi dal 9 all’11 dello stesso mese i lavori con le delegazioni in arrivo dall’estero. Manca un mese esatto al via dell’evento che il Governo ha voluto assegnare al capoluogo delle Marche, in fase preparatoria al momento. I cantieri sono iniziati in primavera a Portonovo (dove soggiorneranno alcuni ospiti) tra parcheggi e strada di collegamento per la baia e adesso stanno andando avanti da settimane in città. Disagi necessari per la circolazione, soprattutto agli Archi dove è in fase di conclusione l’intervento per la nuova pavimentazione di via Marconi, l’arteria principale percorsa dalle delegazioni dirette alla Mole, dove sono in programma i lavori del G7 Salute. Strade, marciapiedi, rotatorie e cura del verde. L’amministrazione comunale, finanziata con oltre 2 milioni di euro (a cui si devono aggiungere i fondi dell’Autorità portuale per i lavori nelle aree di competenza dello scalo marittimo), si sta occupando di tutto il pacchetto, gestito dall’area dei lavori pubblici dell’assessore Stefano Tombolini che oggi, assieme al sindaco e all’assessore Berardinelli illustreranno lo stato dell’arte. Da fare c’è ancora molto, ma più di tanto non sarà possibile intervenire viste le condizioni in cui versano alcune aree della città. Altro intervento è quello appena concluso in fretta e furia in piazza della Repubblica. Modificata la viabilità, ma la resa dell’intervento, tra rattoppi e asfalti, non è il massimo. Si tratta, tuttavia, di un’opera provvisoria: a inizio 2025 via al restyling definitivo della piazza, compresa una nuova illuminazione.