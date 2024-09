Gadda ha "problemi" di abbondanza in difesa. Bellucci verso lo stop, Magnanini si candida

Se da un lato l’attacco dorico suggerisce al mister scelte abbastanza obbligate – i gol di Martiniello, il movimento e le belle cose mostrate da Belcastro –, dall’altro in difesa c’è l’imbarazzo della scelta. Soprattutto dopo l’arrivo di Magnanini, che ha fatto il suo esordio in maglia biancorossa proprio domenica scorsa a Fermo. I centrali di difesa candidati a una maglia da titolare, infatti, sono sei: ci sono capitan Boccardi, il corazziere di Trieste Codromaz e il senigalliese Bellucci, come pure il fanese Rovinelli, lo sloveno classe 2006 Savor – che nelle prime due partite di campionato Gadda ha impegnato da esterno destro – e l’ultimo arrivato, l’ex Ravenna Magnanini, che anche perché lo scorso anno giocava con Gadda potrebbe ritagliarsi presto una maglia da titolare. Però Boccardi è il capitano, Codromaz contro la Fermana è stato tra i migliori, Bellucci ha sempre giocato bene – ma dopo la partita è bloccato ai box per una distorsione alla caviglia –, Rovinelli è stato fermamente voluto ad Ancona dal mister e dal ds Tamai, e Savor è un 2006, difficile che si accomodi in panchina se non per lasciare il suo posto a un altro under del suo stesso anno di nascita, come per esempio Azurunwa o Mazzoni. Di qui i "problemi" d’abbondanza per il mister che intanto, con il secondo clean sheet stagionale, mantiene a zero la casella dei gol subiti. Merito della difesa guidata dal lungo portiere Laukzemis, merito di tutta la squadra, apparsa solida e compatta anche a Fermo. Dunque per la prossima sfida in dubbio Bellucci, con Magnanini pronto a entrare nell’undici di partenza, mentre Alluci, uscito dal Recchioni in seguito a un fastidio muscolare, ieri s’è regolarmente allenato insieme ai compagni e tornerà dunque a disposizione di Gadda per la sfida allo stellare Chieti. Fermi ai box, oltre a Bellucci, la punta under Pangrazi e l’esterno Ramires. La squadra, viste le condizioni meteo, proseguirà gli allenamenti stamattina al Dorico e nel pomeriggio al Del Conero per il consueto doppio allenamento, domattina di nuovo al Del Conero. Prosegue intanto la campagna abbonamenti "D Nuovo Insieme", sottoscrivibile sempre tramite Ciaotickets fino a domenica prossima 22 settembre. I sottoscrittori potranno ritirare le card plastificate nell’ufficio Ciaotickets del PalaRossini, negli orari indicati dalla società sui suoi social. Gli abbonamenti a ieri erano circa 1500.

g.p.