Gallo, arriva un altro riconoscimento per la cantautrice

Anno di riconoscimenti importanti per Roberta Giallo, cantautrice senigalliese. Dopo Bologna, Roma e Cannes, l’artista ha appena vinto il prestigioso "Premio Città di Nardò", in Puglia. "Questo riconoscimento è linfa vitale per me, che negli anni ho sempre optato per strade molto sperimentali e alternative, là dove non trovavo spazio in quelle più battute e affollate o con le porte sbarrate - ha detto Giallo -, costringendomi spesso, con dedizione e sacrificio, a percorrere sentieri sconosciuti. Ma è vero anche che non ho mai smesso di credere fortemente nella mia personalissima e libera arte".