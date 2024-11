Gara da non sbagliare. Continuità per sognare

Prove generali in vista della trasferta di Notaresco, quella che domani vedrà l’Ancona ai piedi del Gran Sasso, al campo sportivo Savini, a difendere la sua settima posizione conquistata grazie ai tre risultati utili consecutivi. La squadra dorica stamattina s’è allenata al Del Conero, tra spruzzi di pioggia e raggi di sole: tutti a disposizione di Massimo Gadda, fatta eccezione naturalmente per Magnanini e Gianelli e con Alluci che c’era ma che non ci sarà, a Notaresco, fermato per un turno per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo.

Peccato, perché Alluci è un giocatore fondamentale dello scacchiere di Gadda, e lo ha dimostrato anche ieri mattina, mettendo a segno un gol spettacolare con un tiro a giro che s’è appoggiato sul palo lungo per depositarsi in rete. Sono diversi, al momento, i dubbi che riguardano la formazione iniziale che scenderà in campo domani, a partire dal portiere. Il 2006 Bellucci ha fatto bene nell’ultima partita contro il Roma City, ma, appunto, è un 2006, difficile che Gadda ne schieri contemporaneamente due e visto che rientrerà Useini lo slot del 2006 sembrerebbe già assegnato. Bianchi ha fatto bene nelle due partite precedenti, la sensazione è che Gadda possa scegliere tra lui e Laukzemis e che lo faccia solo all’ultimo momento.

Dunque più Bianchi o Laukzemis che Bellucci, ma mai dire mai. Perché poi c’è anche il detto che "squadra che vince non si cambia". Intanto davanti al portiere confermata la difesa a tre con Boccardi, Codromaz e Rovinelli. Non è un obbligo, ma i tre insieme stanno dando notevoli garanzie. Il modulo non dovrebbe discostarsi dal 3-5-2, dunque i cinque di centrocampo potrebbero essere da destra Pecci, Useini, Gulinatti, Sare e Marino, ma anche Bugari, Sare, Gulinatti, Useini e Pecci. Tutto insomma dipenderà dai due under di movimento. Che vista l’assenza di Alluci e quella di Gianelli, in quella del campo, dovrebbero essere schierati entrambi sulla mediana. In fatto di under, inoltre, non è escluso che dopo gli esordi di Bellucci e Bugari, stavolta Gadda chiami in causa Mazzoni, che a centrocampo potrebbe giocare sia da quinto a sinistra sia da trequartista.

Resta l’attacco, gli slot destinati agli under così sarebbero già completi, ma questo non significa che in attacco Gadda decida per forza in favore di Martiniello e Belcastro. Martiniello è tornato al gol, domenica scorsa al Del Conero, e si candida nuovamente per una maglia da titolare. Resta da capire chi sarà il suo compagno di reparto, se l’under made in Cesena Amadori, oppure se l’over Belcastro, un giovane pronto a fare a sportellate in area di rigore, oppure un attaccante più di movimento e adatto a giocare intorno a Martiniello.

Quanto al Notaresco di mister Evangelisti, è una squadra farcita di giovani, con un over in porta, Loliva, un giocatore esperto a centrocampo come Arrigoni, ex Samb e Teramo, una stagione in B con il Lecce, un terzino d’esperienza come Formiconi, una stagione in B a Grosseto, e l’ultimo arrivato a Notaresco, altro uomo dalle spalle larghe, l’attaccante Infantino, due anni in doppia cifra in C con la Carrarese, proveniente dal Matera. Al Savini dirigerà l’incontro l’arbitro Bruno Spina di Barletta, con lui gli assistenti Federica Ciufoli di Albano Laziale e Matteo Pernarella di Ciampino.

Giuseppe Poli