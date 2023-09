Genga, perdono l’orientamento e chiedono aiuto Ritrovati dai soccorritori due escursionisti

+Due escursionisti hanno perso l’orientamento dopo ore di cammino e non riuscendo a capire dove si trovassero, hanno lanciato l’allarme. I soccorsi sono scattati nel primo pomeriggio in zona San vittore di Genga sulla Gola della rossa e in particolare sul sentiero numero 146. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Arcevia e Fabriano e il soccorso Alpino. Poco dopo i due sono stati raggiunti. Erano spaventati ma fortunatamente in buone condizioni di salute.