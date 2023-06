Giallo alla Baraccola di Ancona, trovato agonizzante in strada: aggressione o un’auto pirata?

Ancona, 1 giugno 2023 – Trovato agonizzante in strada, giallo alla Baraccola: picchiato a sangue o investito da un’auto pirata? Sono ancora tutti da ricostruire i dettagli di quanto accaduto nella prima mattinata di ieri nella zona dell’ex centro commerciale Auchan. Al centro della cronaca ci è finito un quarantenne di Collemarino, dipendente della Comet, il negozio di articoli elettronici che si trova a circa un chilometro e mezzo in linea d’aria dal punto dove è stato soccorso. L’uomo, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, è finito subito in sala operatoria a causa di una serie di lesioni interne, compresa la frattura del bacino. Stando a fonti ospedaliere il 40enne avrebbe perso molto sangue e per questo è in prognosi riservata.

Resta da capire cosa possa essergli accaduto. Un passante ha notato il corpo di una persona a terra proprio nella zona esterna al supermercato Conad e ha dato l’allarme. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e portato in ospedale, ma in assenza di testimoni e non potendo sentire la vittima dell’episodio, al momento gli inquirenti non hanno potuto approfondire la vicenda. Il 40enne presentava delle lesioni compatibili con una brutale aggressione, ma come già detto, nessuno avrebbe assistito all’eventuale pestaggio. Non è da escludere che lo stesso si sia verificato altrove e poi il corpo del ferito possa essere stato abbandonato lì in quella zona.

Così come non è stato ancora possibile escludere l’ipotesi che l’anconetano possa essere stato investito da un veicolo con il conducente che poi si sarebbe dato alla fuga. Anche la possibilità dell’auto pirata, tuttavia, non è stata confermata da alcun testimone. Da capire anche perché lui si trovasse nella zona ex Auchan se il suo posto di lavoro è alla Comet. Ignari dell’accaduto anche i familiari che ieri mattina si sono subito portati al pronto soccorso.