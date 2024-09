"Giornata rossoblu": la gradinata ai dorici

La prossima gara casalinga della Vigor Senigallia, in programma domenica alle ore 15 contro l’Ancona, sarà "Giornata Rossoblu". Il "Bianchelli" torna dunque protagonista in occasione della quarta giornata di campionato, ancora una volta con Vigor- Ancona, la sfida che ha regalato numeri clamorosi in termini di presenze sugli spalti, specie se si considera che quella di un mese fa era una gara di Coppa.

Ora è tempo di concentrarsi sul campionato, competizione che i ragazzi di Clementi hanno approcciato con il piede giusto. Innegabilmente però il difficile deve ancora venire: nei prossimi weekend i rossoblu di Senigallia ospiteranno due vere e proprie corazzate del girone F. Infatti dopo i dorici, arriverà nella spiaggia di velluto l’ambizioso Chieti. La Vigor non corre troppo con la fantasia, pensa ad un impegno alla volta nella speranza di offrire un’organizzazione ottimale, degna della gara in programma. Anche l’entusiasmo dei tifosi non mancherà e sarà un ingrediente fondamentale per regalare una spinta in più al gruppo. Nel frattempo il club non perde tempo, difatti ha già comunicato le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti validi per la partita di domenica.

Essendo però "Giornata Rossoblu" gli abbonamenti non saranno validi. Tutti i sostenitori vigorini potranno assistere al derby acquistando il biglietto, in prevendita oppure direttamente al botteghino dello stadio. Il servizio di prevendita dei biglietti è attivo da questa mattina e terminerà domenica alle ore 10, il giorno della gara.

I tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store di via Cattabeni, 41 con i seguenti orari di apertura: martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 -19:30. Sarà possibile accaparrarsi un biglietto anche domenica mattina, ma la società consiglia caldamente di usufruire della prevendita per evitare code ai botteghini. Nello store i biglietti in prevendita sono scontati di 2 euro rispetto alla vendita al "Bianchelli" che aprirà un’ora e 15 minuti prima del fischio d’inizio.

Ecco i prezzi della prevendita: "Poltroncine" (Tribuna centrale) a 20 euro, "Tribune Laterali" a 15, "Curva Nord" 10 euro, l’ ingresso "ridotto" Under 16 invece ammonta a 7 euro (in tutti i settori tranne "Poltroncine"). Beneficiano del ticket omaggio gli Under 12 (in tutti i settori), tifosi con disabilità e relativo accompagnatore.

È prevista un’importante mole di pubblico, inoltre "I Ragazzi della Nord", storico gruppo del tifo organizzato, stanno preparando una coreografia. Il settore Gradinata sarà invece dedicato ai tifosi ospiti. Al momento, a partire dalla mattinata di oggi, sono disponibili 800 tagliandi, acquistabili esclusivamente in prevendita nei punti vendita del capoluogo: "Stadio Bar" di Viale della Vittoria, "Caffè Giuliani" di Corso Garibaldi ed "Eni Cafè & Shop" di via della Montagnola.

Domenica il botteghino Ospiti dell’impianto senigalliese resterà chiuso. Il prezzo del biglietto ospite è di 10 euro (compresa prevendita), omaggio per gli Under 12 che riceveranno il tagliando direttamente all’ingresso il giorno della partita.

Nicolò Scocchera