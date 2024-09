Giovane Robur, restano. Carancini e Migliorelli

Giovane Robur quasi pronta per la prossima avventura in serie C, con la nuova dirigenza. Si respira entusiasmo a Osimo, con la compagine sociale e tecnica rinnovata e molto motivata, dal coach, Michele Polverigiani, ad alcuni neo acquisti che sono i primi tasselli del roster. Restano in biancorosso Edoardo Carancini, ala grande osimano doc classe 1997. Confermato Riccardo Migliorelli di Fabriano, che da alcuni anni veste la casacca osimana, Alessandro Strappato e Giacomo Cardellini, ormai decani e colonne della pallacanestro cittadina. Le novità sono Alessandro Ciampaglia, pivot di 202 cm, 28 anni, giocatore solido ed esperto che porterà muscoli sotto le plance della Giovane Robur. Per Carlo Ortenzi, esterno di Montegranaro, si tratta di un ritorno in maglia osimana, dopo aver difeso i colori dei "senza testa" nella stagione 2021/22. Stesso percorso per Alessandro Bini, che, in attesa della firma, si sta già allenando coi nuovi compagni. Nuovo anche il play Stefano Caruso, di Pineto, classe 2004, lo scorso anno in forza a Civitavecchia. La società sta cercando ancora una guardia, magari con punti nelle mani, e un’ala grande. È una corsa contro il tempo per presentarsi al via con tutte le carte in regola per fare una buona stagione e dare nuovo corso a questo sport nella cittadina delle cinque torri. Si stanno esaminando alcuni prospetti e una volta scovate queste ultime due pedine la compagine sarà al completo. Nel frattempo, è uscito il calendario ufficiale che vedrà la Giovane Robur impegnata il 6 ottobre, all’esordio in casa contro il Real Pesaro e subito alla seconda giornata, sabato 12, torna la sfida Osimo Ancona, al Palarossini.

Marcello Morichi