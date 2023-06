Giunta, tre conferme per il Signorini bis

Tutto secondo copione in termini di nomine assessorili (Raimondo Baia, Valentina Barchiesi, Romolo Cipolletti, Marco Giacanella e Ilenia Orologio). La sola novità dell’annunciato turnover a metà mandato (certa del posto Elisa Penna, quota Lega, in lista con Uniti per Falconara). Emozione, sorrisi, foto di rito. Un timing perfetto: alle 13.30 in punto di ieri, nella pancia del Castello, il riconfermato sindaco di Falconara Stefania Signorini ha presentato la squadra di governo della città. Come anticipato dal Carlino, in Giunta siederanno ancora Baia, Barchiesi e Cipolletti, tornerà Giacanella (assessore nella prima parte di legislatura del Signorini-uno) e si affaccerà per la prima volta Orologio. Tre donne, Prof compresa, tre uomini. Falconara in Movimento piglia due assessori, uno a testa per Uniti per Falconara, Direzione Domani e Falconara 2028. Un Esecutivo cittadino che nasce nel solco della continuità, ma che propone contestualmente un rinnovamento non soltanto anagrafico. Con vista a due anni e mezzo, quando non mancheranno ulteriori ingressi: sicuramente la leghista Penna, lo ha confermato Signorini. Ma l’impressione è che anche altri volti noti avranno modo di cimentarsi da assessori. Di fatto, ieri, il solo nodo da sciogliere era quello del vicesindaco: sarà Valentina Barchiesi. L’ingegnere di Castelferretti, 38 anni, laureata in Ingegneria edile e Architettura, funzionaria presso l’ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, manterrà in toto le deleghe a lavori pubblici, ambiente, patrimonio e demanio e protezione civile. Rieletta in Fim. Proprio come Romolo Cipolletti, 71 anni, già comandante della Municipale a Falconara e Montemarciano. Confermerà viabilità, arredo urbano, segnaletica stradale, aree pubbliche, impianti pubblicitari e manutenzioni. Non ricandidato, ma blindato in Giunta, Raimondo Baia, fautore della lista F2028. Ha 47 anni, è funzionario tecnico di azienda. Proseguirà guidando Sport e politiche afferenti la Sicurezza, quali Polizia locale e amministrativa. Si diceva, poi, dei ritorni. È l’esempio di Marco Giacanella, 45 anni, primo dei non eletti in Upf. Laureato in Giurisprudenza, lavora in banca nella gestione dei contenziosi amministrativi immobiliari. Gestirà bilancio, risorse umane, informatizzazione, politiche giovanili, turismo e cultura. Del tutto nuova Ilenia Orologio, eletta in Dd. Imprenditrice, viene dall’associazionismo. Ha 44 anni, è laureata in Economia e Commercio. Le spetteranno deleghe rilevanti: commercio e suap, welfare, servizi sociali e famiglia, pari opportunità e scuola. Il sindaco Signorini, 65 anni, laureata in Lettere e Filosofia, docente e dirigente scolastica del Cambi-Serrani terrà per sé urbanistica, edilizia e politiche del territorio.

Giacomo Giampieri