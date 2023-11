Gli affitti nel mirino: "Noi, costretti a vivere in condizioni pessime"

Se il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato in questo mese dell’importanza di garantire gli alloggi ai fuorisede - durante l’inaugurazione dell’anno accademico all’università "Federico II" di Napoli - ad Ancona la questione è al centro delle richieste di Gulliver fatte alla nuova Amministrazione comunale. I problemi legati al trasporto, intanto, restano. Come conferma Veronica Barlassina, studentessa fuorisede, 23 anni, al quarto anno del corso di studi di "Medicina e Chirurgia". Originaria di Giussano, in provincia di Monza, ha seguito dalla Brianza le lezioni del primo anno a causa del Covid, prima di arrivare ad Ancona nel 2021. "Mi trovo in un appartamento privato a Torrette insieme ad altre persone — esordisce — ma soffro il problema degli spostamenti perché mancano collegamenti verso il centro-città. In settimana ci sono le linee B e C, ma il problema è nel weekend, dove passa solo il 30 e, se si vuole andare in centro la domenica dopo le 9, non ci sono più corse". Prendere l’ultimo bus del weekend, però, "significherebbe arrivare in piazza Cavour alle 11, con tre cambi da fare e dopo aver camminato 10 minuti per arrivare alla fermata del pullman — racconta ancora — Proprio alle 11, però, parte l’ultimo bus per fare il viaggio contrario dal centro a Torrette". E l’idea di tornare a piedi non è contemplabile, perché da piazza Cavour alla fermata di Torrette sono sei chilometri: "Troppi e impossibili da percorrere — commenta Barlassina — Si dovrebbe passare per Posatora e la via Flaminia, non si può". E d’estate la situazione peggiora perché "gli orari sono di tipo scolastico e vengono quindi considerati per i giovani che non fanno l’università. Da giugno a settembre le tratte-bus sono piuttosto simili a quelle di un normale weekend". Problema simile "c’è anche nella tratta di collegamento tra Torrette e Tavernelle, dove bisogna cambiare sempre due bus — aggiunge — Un problema lo hanno anche gli studenti che frequentano il corso magistrale in inglese Medicine and Surgery e fanno lezioni sia a ingegneria che medicina, cambiando sede ogni sei mesi. Sono costretti a prendere casa in centro e hanno non pochi disagi nello spostarsi".

Se la 23enne vive in una casa ristrutturata e moderna, "in passato ho avuto un momento di sconforto — commenta — Ho impiegato parecchio tempo per trovarne una. Se già due anni fa la situazione nel mercato immobiliare privato era difficile, oggi è nettamente peggiorata. Il problema è per chi, come me, sa che verrà ammesso al corso di laurea in ritardo, a lezioni già iniziate, per diritto o perché qualcuno davanti in graduatoria rinuncia. Conosco persone che hanno passato diverse settimane in un B&B od ospiti da amici, prima di trovare una sistemazione". E c’è il problema di case in condizioni pessime: "In centro mi è capitato di vedere appartamenti con accessori rotti — racconta — Oppure in una casa non c’era il condizionatore ma soltanto il buco nel muro per far passare il tubo, in altre docce e wc in cattive condizioni, non puliti da diverso tempo".

Lorenzo Pastuglia