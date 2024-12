"Gli Anarchici ad Ancona, fatti e personaggi" al Caffè Letterario

Appuntamento di grande importanza per gli appassionati della storia recente di Ancona. Si tratta dell’incontro intitolato ‘Gli Anarchici ad Ancona, fatti e personaggi’, in programma questo pomeriggio (ore 17) al Caffè Libertario ‘Errico Malatesta’, in via Podesti 14 B. Organizzato da Malatesta Ancona - Gruppo Anarchico e dall’Archivio nazionale Usi, l’evento consentirà di conoscere meglio il movimento anarchico attivo nel capoluogo marchigiano, alle sua storia e alle principali figure che lo hanno animato, attraverso i ricordi ‘trasmessi’ da Augusto Cuccurugnani, dagli anni Quaranta fino alla pandemia e alle guerre del presente. Sarà inoltre proiettato un breve filmato, e alle ore 20 ci sarà un brindisi per festeggiare i cento anni che quest’anno avrebbe compiuto Cuccurugnani, di cui sarà cantata la famosa ballata.