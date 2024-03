Gli imprenditori vanno a scuola di digitale e intelligenza artificiale

A scuola di digitale. Quella rappresentata dall’Intelligenza artificiale (IA) è una straordinaria opportunità che deve essere colta anche dalle micro e piccole imprese. Per questo Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, grazie alla collaborazione con Live, laboratorio degli intangibles per il valore economico dell’Università Politecnica delle Marche, e alla Camera di Commercio regionale, dedica all’IA la XIXesima edizione della Scuola per Imprenditori, ‘L’Intelligenza artificiale a misura di Impresa’.

"L’Intelligenza artificiale sta aprendo nuovi scenari economici, oltre che sociali, e conoscerla consentirà anche alle imprese artigiane di avere a disposizione uno strumento in più per essere pronte a rispondere alle mutevoli condizioni del mercato, individuando le azioni più giuste per la propria attività imprenditoriale", hanno spiegato ieri Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino dal Centro direzionale di Confartigianato, in via Fioretti.

Il percorso, totalmente gratuito per le imprese, sarà coordinato dal prof Gian Luca Gregori, rettore dell’Univpm, e tenuto dal professore Luca Marinelli. Sei i seminari in programma che prenderanno il via l’8 aprile, per arrivare con due appuntamenti mensili, al 17 giugno. "La Scuola è diventata, in due decenni, un punto di riferimento e rappresenta un’opportunità per gli imprenditori che vogliono formarsi ed informarsi, acquisendo le necessarie competenze per guidare le imprese – hanno sottolineato Sabbatini e Pierpaoli – L’Intelligenza artificiale è una grande opportunità che può valorizzare il saper fare e la creatività delle imprese, ma va conosciuta e gestita per sfruttarla al meglio. La Scuola, grazie a docenti ed esperti, potrà contribuire ad aiutare gli imprenditori in questo percorso che, per Confartigianato, rappresenta un importante investimento sulle imprese".

Per iscriversi e partecipare, c’è il sito www.confartigianatoimprese.net. Bisogna cliccare sul link dedicato alla Scuola per Imprenditori di Confartigianato.

Nicolò Moricci