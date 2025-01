Gli studenti della Miami university alla scoperta del mondo della carta

Anche quest’anno la Fondazione Fedrigoni Fabriano ha accolto gli studenti del Department of Chemical, Paper and biomedical engineering della Miami university in Ohio. Durante i due giorni trascorsi a Fabriano, gli studenti hanno esplorato il suggestivo padiglione interamente dedicato alla carta, il Fabriano Paper pavilion, dove hanno potuto apprezzare gli antichi ordini d’acquisto dell’americana Japan Paper company, che ha rifornito di Carta Fabriano i più famosi artisti d’America dal 1901. A seguire la visita si è spostata a Pioraco, uno dei siti produttivi dell’area Marche della cartiera di Fabriano.

Lì gli studenti in visita hanno potuto seguire da vicino le fasi di produzione delle varie carte, immergendosi in un affascinante viaggio tra storia e tecnologia. Da 10 anni, la Fondazione ospita con orgoglio gli studenti della Miami University: dal 2014, infatti, è una delle tappe del programma "Paper Engineering in Austria and Central Europe", un viaggio di un mese alla scoperta della carta europea.

"Un ringraziamento speciale agli studenti e al Professor Steven Keller per questa straordinaria collaborazione. Siamo entusiasti di continuare a condividere con voi la nostra passione per la carta e l’innovazione", dicono dalla Fondazione. Soddisfatti e meravigliati anche gli studenti che hanno appreso tante informazioni e competenze legate anche alla storia del Centro Italia.