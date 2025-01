"Gormiti, the new era game", dal gioco alla scuola

È partito lunedì ‘Gormiti - The New Era Game’, l’innovativo progetto ideato per le scuole italiane che vede protagonisti i personaggi di ‘Gormiti - The New Era’, la nuova serie live-action della Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi in onda su Rai Gulp e Rai Play.

Un’iniziativa ludico-formativa pensata da Grotte di Frasassi insieme a Rainbow, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, per sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali, trasformando in un gioco l’apprendimento dei valori della salvaguardia della natura. I Gormiti diventano così ambasciatori della sostenibilità, incoraggiando buone pratiche comportamentali e azioni che possono essere decisive per proteggere, preservare e difendere il nostro pianeta. I personaggi promuoveranno i valori fondamentali della sostenibilità ambientale attraverso l’esplorazione dell’ecosistema naturale millenario delle Grotte di Frasassi. Previsti quiz e pratiche interattive.

Dal 4 al 6 febbraio, ‘Gormiti - The New Era Game’ sarà presente a Sanremo nella sala stampa ‘Lucio Dalla’ con sessioni riservate agli studenti e alle studentesse liguri, e il 13 febbraio a Casa Sanremo ci sarà un evento speciale dedicato a loro. Le migliori classi voleranno alla finale nazionale che si terrà il 28 maggio con un grande evento al PalaTriccoli di Jesi.