Guida Michelin, Uliassi e Cedroni nell’olimpo

Le Stelle Michelin continuano a brillare, il ristorante Uliassi, la Madonnina del Pescatore e Andreina tra le gradite riconferme. Ieri sono state svelate, a Brescia, al Teatro Grande, le nuove stelle Michelin 2024, ma anche le non scontate riconferme: il ristorante sul molo di Senigallia è uno tra i 13 in Italia a vantare le Tre Stelle Michelin, massimo riconoscimento per una guida che da 69 anni è al fianco dei viaggiatori che come destinazione hanno le migliori mete gourmet in Italia.

Qualità dei prodotti, armonia, personalità dello chef, ma anche la capacità di saper coccolare il cliente a cui regalare un viaggio per ogni portata. Cinque le stelle che brillano nel firmamento della spiaggia di velluto, tutte disposte in otto chilometri di lungomare che vale la pena percorrere per poter mangiare in due tra i 395 ristoranti stellati presenti in tutto lo stivale.

Di questi, tre si trovano nella provincia di Ancona, dove si può scegliere tra Una, Due o Tre Stelle Michelin. Dal lungomare alla collina per raggiungere Andreina, dove chef Errico Recanati è pronto a deliziare gli amanti del gusto.

Come lui l’iconico Moreno Cedroni nella sua Madonnina del Pescatore o l’istrionico Mauro Uliassi nel suo "Uliassi", ormai da tempo meta abituale di un altro marchigiano d’eccezione: Valentino Rossi.

Ieri la 69esima edizione delle Guida Michelin è stata svelata alle porte della Franciacorta nel corso di una cerimonia eccezionale presentata da Federica Fontana alla quale hanno partecipato oltre 500 invitati tra i quali ristoratori, professionisti e studenti provenienti da tutta Italia.

Si tratta dell’edizione dei record: la Guida Michelin Italia fa il bis di novità tre Stelle Michelin, celebra cinque nuovi ristoranti due Stelle Michelin, dei quali due ricevono la doppia Stella in un solo colpo, e si arricchisce di 26 ristoranti con una Stella.

"Quest’anno gli ispettori hanno assegnato 33 nuove Stelle Michelin, tra le quali spiccano due nuovi tre Stelle che entrano nel Olimpo della gastronomia mondiale: i ristoranti Quattro Passi e Atelier Moessmer – ha commentato Gwendal Poullennec, direttore Internazionale delle Guide Michelin –. La selezione 2024 della Guida Michelin Italia racchiude 395 ristoranti stellati, un nuovo record per la penisola, che sottolinea quanto la tradizione della cucina italiana e l’innovazione siano un connubio perfetto per esperienze culinarie eccezionali, ricche di emozioni, storia e convivialità".

Un’eccellenza nell’eccellenza quella che può vantare la spiaggia di velluto dove oltre agli stellati c’è ‘Nanà Piccolo Bistrot’, il ristorante dello chef Michele Gilebbi inserito nella lista dei "Bib Gourmand".

Si tratta del riconoscimento tributato dalla Michelin a ristoranti con il miglior rapporto qualità-prezzo, in grado di proporre un pasto completo ad un costo ragionevole e meritevoli di una distinzione speciale in base ad una ricerca effettuata sulla qualità del cibo.

Con questo riconoscimento anche il locale di via Carducci si introduce nel viaggio del gusto targato Michelin.