"Handar in bici" per aiutare i disabili

Sabato 2 il metodo Lego Serious play servirà a raccogliere fondi per il progetto "Handar in bici" promosso dall’Associazione La Fabbrica dei Sogni. Immediate e numerose le adesioni raccolte per il workshop dal titolo "Scopri il tuo ikigai". L’evento, già sold out, è nato con l’intento di raccogliere fondi per il progetto "Handar in bici" promosso dall’associazione senigalliese: si tratta di un progetto che intende mettere a disposizione di ragazzi e giovani con disabilità una gamma di biciclette personalizzate che possano consentire una mobilità assistita ma il più possibile autonoma. Il metodo ‘Lego Serious Play’ affronta temi come il problem-solving e la comunicazione, utilizzando i mattoncini Lego per aiutare le persone a riflettere su cosa pensano e sentono su un tema, ad esprimere le proprie idee comunicando in modo efficace. I partecipanti, in questa occasione, utilizzeranno i mattoncini per scoprire il proprio Ikigai, nella filosofia giapponese la propria "ragion d’essere". "Ringraziamo la Pasticceria San Martino di Senigallia e la gastronomia Pasta Fresca di Vallone per il sostegno dato all’iniziativa. Il workshop, sarà ripetuto anche il 13 gennaio: info ed iscrizioni al link https:bit.lyikigai13gennaio" - gli organizzatori -