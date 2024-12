"Ho buttato via 20 anni di vita"

Rossano Massaccesi, detto Ulisse, è conosciuto per le sue opere pittoriche. Abita in via Edison all’Aspio di Osimo e ha subito danni molto gravi alla sua casa dove l’acqua mista a fango ha raggiunto un livello troppo alto. "Ho buttato 20 anni della mia vita. In casa sono entrati 65 centimetri di acqua. Sono in pensione, le mie opere sono salve, ma è stata davvero brutta – dice -. Pago, come altri, la negligenza delle pubbliche amministrazioni. La legge impedisce ai contadini di pulire le adiacenze dei fossi a spese loro, è una cosa assurda che andrebbe cambiata subito. Si risolverebbero tanti problemi. Le autorità che avrebbero dovuto effettuare le pulizie e il rialzo dell’argine del fosso si rimpallano le responsabilità".